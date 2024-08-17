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Ученые назвали тайную причину смерти «кричащей мумии»

Ученые назвали тайную причину смерти «кричащей мумии»

Ответ на вопрос, как умерла «кричащая мумия», нашли ученые.Почти сто лет назад ученые обнаружили «кричащую мумию», и в течение всего этого времени они пытались определить, как же умерла женщина, чью мумию обнаружили.

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