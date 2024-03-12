Средневековая битва за урожай: Как добрые оборотни защищали посевы

«Бенанданти» переводится с итальянского как «идущие на благо дело». Последователи этого древнего культа утверждали, что, выходя в астрал и принимая облик животных, они четыре раза в год борются со злыми ведьмами и защищают таким образом свои поселения.
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