При блокировке спутников «Рассвет» может начаться космическая война – Медведев

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что при попытке заблокировать российскую спутниковую группировку «Рассвет» может начаться «полноценная космическая война».
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