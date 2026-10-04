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При блокировке спутников «Рассвет» может начаться космическая война – Медведев

При блокировке спутников «Рассвет» может начаться космическая война – Медведев

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что при попытке заблокировать российскую спутниковую группировку «Рассвет» может начаться «полноценная космическая война».

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