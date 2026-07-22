Подполковник ФСБ в запасе, политолог, генеральный директор Центра изучения политических элит «Элитис» в эфире программы «Мнение» заявил, что поддержка Украины в конфликте против России нанесла непоправимый удар по экономике и социальной сфере Европы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии