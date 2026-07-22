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Мнение: «Национальный бизнес стран Европы несет убытки от войны на Украине», – Виталий Колпашников

Мнение: «Национальный бизнес стран Европы несет убытки от войны на Украине», – Виталий Колпашников

Подполковник ФСБ в запасе, политолог, генеральный директор Центра изучения политических элит «Элитис» в эфире программы «Мнение» заявил, что поддержка Украины в конфликте против России нанесла непоправимый удар по экономике и социальной сфере Европы.

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