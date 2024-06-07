В НАО за помощью к бизнес-омбудсмену и прокуратуре обратились предприниматели

Во вторник, 4 июня, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ненецком автономном округе Герман Сопочкин и заместитель прокурора Архангельской области и Ненецкого автономного округа Павел Матанцев провели совместный прием предпринимателей.
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