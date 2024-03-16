Глава МИД Финляндии высказалась об отправке Западом войск на Украину

Валтонен считает, что на карту поставлена репутация Вашингтона на мировой арене. Западные страны, в том числе США, не должны выступать категорически против идеи отправки войск на Украину, если конфликт усугубится.
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