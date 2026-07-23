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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Стэн Вавринка: «Я попросил wild card на US Open. Надеюсь, что смогу сыграть там в последний раз»

Стэн Вавринка рассказал, на каких турнирах планирует сыграть до завершения карьеры. «Я попросил wild card на US Open .

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