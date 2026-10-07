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Военным США на Окинаве ввели комендантский час после убийства женщины

Военным США на Окинаве ввели комендантский час после убийства женщины

Американским военнослужащим на японской Окинаве ввели месячный комендантский час и запретили употреблять алкоголь после того, как морского пехотинца заподозрили в убийстве и ограблении местной жительницы, передаёт Reuters.

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