Новое поколение Mazda CX-5 получит гибридный двигатель Skyactiv-Z

Японский автопроизводитель Mazda завершает подготовку к выпуску нового поколения кроссовера CX-5. Несмотря на слухи о том, что машину снимут с конвейера в пользу свежих моделей CX-50 и других, автомобиль сохранится в гамме компании из Хиросимы.
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