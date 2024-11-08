Новое поколение Mazda CX-5 получит гибридный двигатель Skyactiv-Z

Японский автопроизводитель Mazda завершает подготовку к выпуску нового поколения кроссовера CX-5. Несмотря на слухи о том, что машину снимут с конвейера в пользу свежих моделей CX-50 и других, автомобиль сохранится в гамме компании из Хиросимы.