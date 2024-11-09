Двух украинских журналистов под залог в размере 908 тысяч гривен за каждого

Двух журналистов интернет-ресурса «Союз православных журналистов» (СПЖ), которые уже 8 месяцев сидят в тюрьме за освещение гонений Зеленского на Украинскую православную церковь, украинский суд согласился отпустить и избрал им новую меру пресечения в виде залога в размере 908 тысяч гривен за каждого.
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