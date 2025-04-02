«Убивает инициативу»: работодателям раскрыли, как бюрократия мешает бизнесу

Роскачество: бюрократические процессы убивают интерес сотрудников к работе Затяжные бюрократические процессы убивают интерес сотрудников к работе, так как они действуют исключительно по инструкции из страха совершить ошибку, заявил news эксперт Роскачества Александр Башков.