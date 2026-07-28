Новости СВО: Армия РФ приближается к трассе Запорожье – Донецк

Юрий Ильинов

Простое решение для БПЛА: эксперт раскрыл дешёвый способ защиты от РЭБ Военный эксперт Владимир Орлов рассказал о дешёвой и эффективной защите дронов от средств РЭБ. Он раскрыл, как работает связка магнитного комплекса и ИИ. Магнитный компас в связке с искусственным интеллектом заметно повышает устойчивость беспилотников к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом в интервью рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, председатель МОО «Вече» Владимир Орлов. При этом он подчеркнул, что хоть решение и эффективно, полной защиты оно не даёт. По словам Орлова, главная идея заключается не в сложной электронике, а в сочетании простых датчиков и цифровой обработки данных. Такой подход позволяет дрону лучше ориентироваться на местности и меньше сбиваться под воздействием РЭБ. Эксперт отметил, что речь идёт о рабочем решении, которое усиливает эффект в связке с другими системами. Именно поэтому даже недорогой датчик может дать заметный практический результат. «Магнитный компас — это не панацея. Он может давать эффективность только совместно с различными системами. Его используют с системами ИИ, которые позволяют ориентироваться на местности. В рамках таких симбиозов такие простые датчики повышают в определённой степени эффективность беспилотников делают их менее подверженными воздействию со стороны РЭБ», – пояснил эксперт. Как сообщают в СМИ, новые версии БПЛА «Молния» получили простой магнитный компас. Камера беспилотника периодически считывает положение стрелки и помогает ИИ корректировать курс. Благодаря этому техника стала почти неуязвима для РЭБ. дрон «Кощей» получил улучшенный подвес и новые функции,