Единая лига ВТБ. «Енисей» – «Самара», ЦСКА примет «Локомотив-Кубань»

В пятницу, 16 декабря, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся два матча. Красноярский «Енисей» дома сыграет с «Самарой», идущий без поражений ЦСКА в Москве примет краснодарский «Локомотив-Кубань» Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат Енисей – Самара Дата проведения 16 декабря, 15.

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