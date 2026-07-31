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Костылева о работе над программами: «Будем укорачивать заходы на прыжки, добавлять шаги и работать над вращениями. Во вращениях у меня есть отставание»

Фигуристка Елена Костылева оценила свое выступление с короткой программой на контрольных прокатах в Новогорске, а также рассказала, что планирует улучшать.

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