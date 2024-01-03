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Разведчик рассказал о нехватке у ВСУ советских боеприпасов под Артемовском

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) ощущают неуверенность на позициях из-за недостатка боеприпасов советского образца на участке фронта под Артемовском, рассказал в беседе с РИА Новости командир группы спецназа "Южной" группировки российских войск с позывным "Альф".

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Под Артемовском не хватает, зато на Белгород - хватает... До слез за белгородцев...
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