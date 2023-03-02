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Политолог Марков: оккупантом на Украине являются ВСУ, так как ими командует НАТО, а армия Россия выполняет освободительную миссию

Политолог Марков: оккупантом на Украине являются ВСУ, так как ими командует НАТО, а армия Россия выполняет освободительную миссию

Оккупантом на украинской территории являются Вооруженные силы Украины, поскольку ими командует Североатлантической альянс, а армия Российской Федерации выполняет освободительную миссию.

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