Генсек ООН Гутерриш осудил атаки ВСУ на регионы России

Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш выступает с осуждением атак, совершённых недавно украинскими формированиями на мирных жителей российских регионов, заявил заместитель официального представителя главы ООН Фархан Хак.
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