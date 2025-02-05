Набиуллина пошла против Мишустина: в чём дело?

Центробанк РФ призвал правительство остановить рост бюджетных расходов. Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) впервые публично обратился к федеральному правительству с призывом немедленно остановить рост бюджетных расходов, передает Telegram-канал INSIDER-T.
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