Назван список продуктов, которые запрещено хранить в холодильнике

МОСКВА, 11 января, ФедералПресс. Не все продукты можно хранить в холодильнике. Некоторые из них, наоборот, не нуждаются в холоде, так как они при низкой температуре быстрее портятся и становятся менее вкусными и полезными.
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