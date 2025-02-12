Продажи квартир и апартаментов за год упали на 41 процент

Эксперты предполагают, что кризис уже начал влиять на внутренние изменения отдельных компаний. В Новосибирской области продажи квартир и апартаментов по договорам долевого участия за январь 2025 года упали к январю 2024 года на 41 % и на 53 % – к декабрю 2024 года.