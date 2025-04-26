Эпоха завершилась. В Ватикане состоялась церемония закрытия гроба понтифика Ирина Валькова26 апреля 2025 года в Ватикане официально завершился важный этап прощания с папой римским Франциском — в соборе Святого Петра прошла церемония закрытия его гроба.
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