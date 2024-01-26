Ельцин в 1994 году заявлял Клинтону, что Россия «должна первой вступить в НАТО»

После этого примеру РФ могли бы последовать и другие страны Восточной Европы, отмечал глава государстваПрезидент России Борис Ельцин на встрече в Ново-Огарево в январе 1994 года со своим американским коллегой Биллом Клинтоном заявил, что Россия должна первой вступить в НАТО в случае расширения военного альянса.