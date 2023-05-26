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Товарную Lada Vesta NG показали на видео: удалось детально рассмотреть салон

Товарную Lada Vesta NG показали на видео: удалось детально рассмотреть салон

Представители СМИ уже могут протестировать новые автомобили Lada Vesta NG. Видео с седаном Lada Vesta NG 2023 опубликовал главный редактор «За рулем» в своем Telegram-канале.

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