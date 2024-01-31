На Кубани у пьяного водителя конфисковали спорткар

Также мужчину лишили водительских прав на 2,5 года и назначили ему 320 часов обязательных работ.Вечером 6 июня 2023 года 28-летний местный житель Славянска-на-Кубани катался по городу на своём авто Porsche Panamera 4.
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