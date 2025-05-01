Парень из Татарстана победил в Чемпионате по профессиональному мастерству

Тимур Усманов из казанского многопрофильного лицея №187 занял первое место среди юниоров в итоговом (межрегиональном) этапе Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» по компетенции «Полиграфические технологии».
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