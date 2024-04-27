«Мы объединились». Медина — о «Спартаке» после увольнения Абаскаля

Хесус Медина рассказал, какие изменения произошли в «Спартаке» после увольнения Гильермо Абаскаля. Полузащитник «Спартака» Хесус Медина рассказал, как изменилась атмосфера в команде после увольнения Гильермо Абаскаля.
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