Пять учащихся из Свердловской области примут участие в телевикторине «Умницы и умники» на Первом канале.
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Пять учащихся из Свердловской области примут участие в телевикторине «Умницы и умники» на Первом канале.
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