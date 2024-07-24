Прокуратура выясняет причину гибели 9-летней девочки в поселке под Петербургом

Девочку нашли мертвой 23 июля По поручению прокурора Ленобласти Сергея Жуковского Приозерской организована проверка обстоятельств гибели 9-летней девочки в поселке Раздолье, сообщает пресс-служба ведомства.
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