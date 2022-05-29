В Ставрополе пройдет фестиваль любительских кукольных театров

2 и 3 июня в Ставрополе состоится фестиваль любительских кукольных театров, сообщает рobeda26. Мероприятие пройдет в рамках регионального театрально-образовательного проекта «Живые куклы» и будет посвящен Году культурного наследия народов России.
2 и 3 июня в Ставрополе состоится фестиваль любительских кукольных театров, сообщает рobeda26. Мероприятие пройдет в рамках регионального театрально-образовательного проекта «Живые куклы» и будет посвящен Году культурного наследия народов России.
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