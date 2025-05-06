Криптобиржа Kraken считает, что биткоин создан как актив-убежище

Криптобиржа Kraken считает, что биткоин создан как актив-убежищеБиткоин создан как актив-убежище, но он не торгуется как золото или акции технологических компаний, отмечает криптобиржа Kraken, на которую ссылается TheStreet .
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