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В Рязани работник автомойки угнал автомобиль клиента

В Рязани работник автомойки угнал автомобиль клиента

Полицейские установили, что работник автомойки, закончив мыть машину, решил прокатиться на ней. Зная время возвращения хозяина, он планировал вернуть автомобиль на место, но полицейские нарушили его планы.

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