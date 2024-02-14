Украинцы скоро будут умолять, чтобы Россия их победила

Пипец 😱 Глядя на такого генерала, который сердечки шлёт, можно не удивляться что его солдаты гибнут пачками...

Алексей Тан

А почему не показали фото Милена??!... "лидера" Аргентины, ... а это всё... одного поля ягоды... кроме Карлсона, тот "парниковый".