Юрий Кот Пока Путин запускает гиперзвуковую информационную ракету с космодрома Такеркарлсон в направлении США, в Салорейхе творится полный бардак.
Украинцы скоро будут умолять, чтобы Россия их победила
Комментарии
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НЭ
Наталья Эрнст
Пипец 😱 Глядя на такого генерала, который сердечки шлёт, можно не удивляться что его солдаты гибнут пачками...
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3 час.
Алексей Тан
А почему не показали фото Милена??!... "лидера" Аргентины, ... а это всё... одного поля ягоды... кроме Карлсона, тот "парниковый".
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1 час.
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