Оркестр Военной академии МТО имени А. В. Хрулёва выступит в Таврическом саду

Мероприятие пройдет 4 августа В Северной столице в предстоящее воскресенье, 4 августа, в Таврическом саду в рамках программы «Военные оркестры в парках» состоится концерт оркестра Военных орденов Кутузова и Ленина Академии материально-технического обеспечения (МТО) им.