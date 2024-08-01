Оркестр Военной академии МТО имени А. В. Хрулёва выступит в Таврическом саду

Мероприятие пройдет 4 августа В Северной столице в предстоящее воскресенье, 4 августа, в Таврическом саду в рамках программы «Военные оркестры в парках» состоится концерт оркестра Военных орденов Кутузова и Ленина Академии материально-технического обеспечения (МТО) им.
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