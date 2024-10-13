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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кори Кисперт о Кишоне Джордже: «Ничто не может поколебать его уверенность в себе»

Кишон Джордж был выбран 24-м на драфте-2024 НБА. 20-летний форвард набирает 10,3 очка, 3,7 подбора, 2,3 передачи, 2 перехвата и 1 блок-шот в среднем по результатам трех предсезонных матчей.

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