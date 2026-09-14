Собчак показала квартиру Вассермана с коллекцией календарей для взрослых

Ксения Собчак нанесла визит легендарному эрудиту и депутату Госдумы Анатолию Вассерману.Жилище интеллектуала искренне удивило ведущую: огромная квартира оказалась до потолка забита книгами, макетами оружия и весьма пикантными плакатами.
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Кто такая Собчак?
НИКТО!!!!