Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 619 подписчиков

Собчак показала квартиру Вассермана с коллекцией календарей для взрослых

Собчак показала квартиру Вассермана с коллекцией календарей для взрослых

Ксения Собчак нанесла визит легендарному эрудиту и депутату Госдумы Анатолию Вассерману.Жилище интеллектуала искренне удивило ведущую: огромная квартира оказалась до потолка забита книгами, макетами оружия и весьма пикантными плакатами.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя