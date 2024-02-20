Читая о потрясающих законодательных инициативах наших сенаторов, я уже не вспоминаю о личном представителе императора Калигулы в римском Сенате, но неустанно восхищаюсь вдохновляющим режимом питания современных нам наследников древней демократии, ведь похоже, что уху ели не только те, кому приходят в головы некоторые судьбоносные мысли, но и те, кто поддерживает и одобряет постоянный приток оных […] Сообщение Капиталисты задумались о возвращении статьи сталинского УК появились сначала на Дзен дневник.