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Дзен Дневник

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Капиталисты задумались о возвращении статьи сталинского УК

Капиталисты задумались о возвращении статьи сталинского УК

Читая о потрясающих законодательных инициативах наших сенаторов, я уже не вспоминаю о личном представителе императора Калигулы в римском Сенате, но неустанно восхищаюсь вдохновляющим режимом питания современных нам наследников древней демократии, ведь похоже, что уху ели не только те, кому приходят в головы некоторые судьбоносные мысли, но и те, кто поддерживает и одобряет постоянный приток оных […] Сообщение Капиталисты задумались о возвращении статьи сталинского УК появились сначала на Дзен дневник.

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