В Инкермане из-за гололедицы образовался большой автомобильный затор

В Инкермане на Лабораторном шоссе уже огромная пробка. По словам водителей, автомобильный затор произошёл из-за сильной гололедицы и массового ДТП.
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