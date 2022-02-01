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В Инкермане из-за гололедицы образовался большой автомобильный затор

В Инкермане из-за гололедицы образовался большой автомобильный затор

В Инкермане на Лабораторном шоссе уже огромная пробка. По словам водителей, автомобильный затор произошёл из-за сильной гололедицы и массового ДТП.

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