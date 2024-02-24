Воскресный воин: новый подход помогает сбросить вес, не занимаясь по будням

Эндокринологи предложили новый метод похудения — он называется «воин выходного дня». Оказывается, тренировки в течение 1-2 дней на выходных могут принести пользу, сравнимую с регулярными упражнениями по будням.
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