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Царьград

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Безработица в России вернулась к рекордным 2,3% в марте 2024 года

Безработица в России вернулась к рекордным 2,3% в марте 2024 года

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что уровень безработицы в России по методологии Международной организации труда в марте 2024 года снизился до рекордных 2,3%, вернувшись к показателям декабря прошлого года.

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