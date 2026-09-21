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Калужские новости

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Шапша пообещал замену электричек в Калужской области

Шапша пообещал замену электричек в Калужской области

Пассажиропоток в Калужской области за 8 месяцев вырос почти на 2%, при этом власти обещают заменить подвижной состав ряда электричекВладислав Шапша отметил жалобы калужан на состояние электричек региона и пообещал скорую замену подвижного состава части из них.

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