Шапша пообещал замену электричек в Калужской области

Пассажиропоток в Калужской области за 8 месяцев вырос почти на 2%, при этом власти обещают заменить подвижной состав ряда электричекВладислав Шапша отметил жалобы калужан на состояние электричек региона и пообещал скорую замену подвижного состава части из них.