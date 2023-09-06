Страны Североатлантического альянса совершают все больше и больше ошибок в конфликте на Украине. К примеру, они раньше всегда вели боевые действия с неоснащенными армиями, но в этот раз им не повезло — Россия одна из сильнейших военных держав мира.
Страны Североатлантического альянса совершают все больше и больше ошибок в конфликте на Украине. К примеру, они раньше всегда вели боевые действия с неоснащенными армиями, но в этот раз им не повезло — Россия одна из сильнейших военных держав мира.
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