Пятый канал

31 395 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Svetlana Kuzmina
    А чему тут удивляться, Польша, да и вся Европа в целом, сдавала своих евреев во время ВОВ фашистам, т.ч. это для них ...Настала пора возв...
  • Серж Южанин
    Данные о генерале...
  • лина любимцева
    РЕШАТЬ ДОЛЖНЫ ТОЛЬКО  ЛЮДИ, НАСЕЛЯЮЩИЕ ЭТИ РЕГИОНЫ, а не "СБ никакого ООН"... ООН уже себя изжила в конец.СБ ООН обсудит ре...

И не осталось никого: методы НАТО приведут к краху Украины

И не осталось никого: методы НАТО приведут к краху Украины

Страны Североатлантического альянса совершают все больше и больше ошибок в конфликте на Украине. К примеру, они раньше всегда вели боевые действия с неоснащенными армиями, но в этот раз им не повезло — Россия одна из сильнейших военных держав мира.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх