AMD похвасталась, что Ryzen AI Max+ 395 до 12 раз быстрее в работе с ИИ, чем прямой конку...

AMD похвасталась, что Ryzen AI Max+ 395 до 12 раз быстрее в работе с ИИ, чем прямой конкурент от IntelНовейший флагманский мобильный процессор AMD Ryzen AI Max+ 395 семейства Strix Halo обеспечивает до 12 раз более высокую производительность в работе с различными большими языковыми моделями ИИ, чем чипы Intel Lunar Lake.