Общественная служба новостей

1 301 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ананьев Андрей
    Люся Арестович - обычное мразотное бандерофашистское тело, не имеющее ничего общего с мнением народа бывшей Украины. ...Арестович об удар...
  • Александр
    Не надо. Пусть изойдёт от поноса.Кива: Зеленский п...
  • татьяна ломакина
    Что то очень мало у вас погибших и раненых. Надо бы ещё чуть-чуть постараться нашим ребяткам из Р.Ф.Глава МВД Украины...

В Сети вышел первый тизер мультфильма по Super Mario

В Сети вышел первый тизер мультфильма по Super Mario

Компания Nintendo продемонстрировала первый тизер мультфильма по вселенной Mario. Видео, в котором самый известный водопроводчик спасает свой сказочный мир, был опубликован на YouTube-канале студии Illumination, занимающейся созданием экранизации.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх