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Царьград

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Депутат Госдумы ответил на дерзость Науседы о Калининграде: "Вся Прибалтика должна России принадлежать"

Депутат Госдумы ответил на дерзость Науседы о Калининграде: "Вся Прибалтика должна России принадлежать"

Президент Литвы Гитанас Науседа сделал дерзкое заявление о Калининграде. "Вся Прибалтика должна России принадлежать", - в ответ на это сказал депутат Госдумы Алексей Журавлёв.

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