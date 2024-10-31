Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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«Ураган» уничтожил скопление бронетехники ВСУ на Купянском направлении

«Ураган» уничтожил скопление бронетехники ВСУ на Купянском направлении

Расчет реактивных систем залпового огня «Ураган» группировки войск «Запад» успешно ликвидировал скопление бронетехники Вооруженных сил Украины на Купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции.

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