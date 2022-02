Фрагменты ночного горшка in situ Sophie Rabinow et al. / Journal of Archaeological Science: Reports, 2022 Палеопаразитологи исследовали образцы налета, образовавшегося внутри древнеримского керамического сосуда, который нашли на Сицилии во время раскопок античного банного комплекса.