Уолтц заявил, что не знает, почему главред Atlantic попал в чат о хуситах

Майк Уолтц, помощник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по национальной безопасности, заявил, что не знает, почему главный редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг попал в чат о йеменских хуситах.
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