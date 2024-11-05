Крупнейший военно-транспортный самолёт России Ан-124-100 «Руслан» посетил ЮАР с неназванной миссией, ранее такой же российский борт был замечен в Тегеране, а в целом эта уникальная машина последнее время всё активнее задействуется в решении важных задач.
В России испытано сердце «воздушного тяжеловеса». Судьба Ан-124
Комментарии
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Severyanin
Почитаешь о наших достижениях и задумках на будущее, и жить хочется. А то раньше всё закупали за рубежами нашей Великой страны. Не надо жалеть денег учёным, но и спрос о их деятельности должен быть качественным и строгим. Чтобы деньги не уходили в песок. Сделал что-то существенное для страны, получи вознаграждение. Орден тоже хорошо, но им сыт не будешь. А то блогомусор всякий ворочает миллиардами, а учёный, приносящий славу России, получает копейки. Энтузиазм никто не отменял, но он должен быть материально подкреплён. Слава России!
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19 час.
Людмила Фирстова
Согласна с вами, необходимо достойно вознаграждать таких людей
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18 час.
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