В России испытано сердце «воздушного тяжеловеса». Судьба Ан-124

Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Комментарии
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Severyanin
Почитаешь о наших достижениях и задумках на будущее, и жить хочется. А то раньше всё закупали за рубежами нашей Великой страны. Не надо жалеть денег учёным, но и спрос о их деятельности должен быть качественным и строгим. Чтобы деньги не уходили в песок.  Сделал что-то существенное для страны, получи вознаграждение. Орден тоже хорошо, но им сыт не будешь. А то блогомусор всякий ворочает миллиардами, а учёный, приносящий славу России, получает копейки. Энтузиазм никто не отменял, но он должен быть материально подкреплён. Слава России!
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19 час.
Людмила Фирстова
Согласна с вами, необходимо достойно вознаграждать таких людей
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18 час.

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