Женская драка сорвала концерт Меладзе

Концерт Валерия Меладзе в Праге закончился громким скандалом. Певец пришел в ярость из-за драки в фан-зоне, потребовал прекратить беспорядки, а вскоре неожиданно завершил выступление.
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