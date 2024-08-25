…Повсюду звучит еврейская музыка, разносится говор на иврите. Рекламные надписи, объявления – на том же языке.
(Архив-2023) Израиль… на Украине: еврейское государство может «переехать» на берега Днепра
Комментарии
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Nikolay Stepanov
С началом СВО я смог предсказать такое развитие событий, о чем писал в Телеграм и МТ. Значит, материалистическая методология верна.
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5 час.
Silver Kont
https://allll.net/wiki/Небесный_Иерусалим_(проект) Это было задумано давно, жиды начали с майдана, но на пути встали русские на Донбассе, поэтому-то и началась якобы ато куева, а на самом деле оперция по устранению русских на Донбассе...
Небесный Иерусалим (проект) — ALL
allll
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4 час.
ЮЮ
Юлия Юлия
Так пархатый жид Зеля поэтому и уничтожает нацию "до последнего украинца"!
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3 час.
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