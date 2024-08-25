Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 921 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Борис Леонтьев
    Это когда ситуацию можно описать словами Никсона (или Джонсона, точно не помню): "Дуров конечно сукин сын, но это наш...Медведев о задерж...
  • КИРИЛЛ Трифонов
    Смешные человечки.Адаму Кадырову вр...
  • Георгий Михалев
    Видимо турецкая скотина какую то гадость задумала.Эрдоган поблагода...

(Архив-2023) Израиль… на Украине: еврейское государство может «переехать» на берега Днепра

(Архив-2023) Израиль… на Украине: еврейское государство может «переехать» на берега Днепра

  …Повсюду звучит еврейская музыка, разносится говор на иврите. Рекламные надписи, объявления – на том же языке.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Nikolay Stepanov
С началом СВО я смог предсказать такое развитие событий, о чем писал в Телеграм и МТ. Значит,  материалистическая методология верна.
Ответить
5 час.
Silver Kont
https://allll.net/wiki/Небесный_Иерусалим_(проект) Это было задумано давно, жиды начали с майдана, но на пути встали русские на Донбассе, поэтому-то и началась якобы ато куева, а на самом деле оперция по устранению русских на Донбассе...
Небесный Иерусалим (проект) — ALL
allll
Ответить
4 час.
ЮЮ
Юлия Юлия
Так пархатый жид Зеля поэтому и уничтожает нацию &quot;до последнего украинца&quot;!
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх