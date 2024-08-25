(Архив-2023) Израиль… на Украине: еврейское государство может «переехать» на берега Днепра

С началом СВО я смог предсказать такое развитие событий, о чем писал в Телеграм и МТ. Значит, материалистическая методология верна.

Silver Kont

https://allll.net/wiki/Небесный_Иерусалим_(проект) Это было задумано давно, жиды начали с майдана, но на пути встали русские на Донбассе, поэтому-то и началась якобы ато куева, а на самом деле оперция по устранению русских на Донбассе...